Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Adana D400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında plakası öğrenilemeyen kamyonet, bir kamyona çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, D400 kara yolu Yılan Kale mevkisinde kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
