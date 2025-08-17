Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti ve kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 22.30 saatlerinde Kozan'ın Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M. O. yönetimindeki 23 HA 214 plakalı otomobil aynı yönden giden Yüksel T. yönetimindeki 01 AYA 735 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yüksel T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yüksel T. götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

