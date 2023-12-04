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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

4 Aralık 2023 13:35 Son Güncelleme: 13:36 Abone Ol

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.