Adana'da Trafik Kavgası: 3 Yaralı

Adana'da Trafik Kavgası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi silahla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında durumları ağır olanlar da bulunuyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hamam Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü O.Ö. ile traktör kullanıcısı M.Ü. arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş etti.

Olayda O.Ö. ve M.Ü. ile kavgayı ayırmaya çalışan E.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan O.Ö. ve M.Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Terk edilmiş evde 17 ceset bulundu

Terk edilmiş evde 17 ceset bulundu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Sınır kentimizden fuhuş için Türkiye'ye giren 107 kadın yakalandı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.