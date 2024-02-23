Adana'da trafik ışıklarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil sürücüsü, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde 17 Şubat'ta Baran G. (19) otomobiliyle trafik ışıklarında beklediği sırada motosikletli ve kasklı iki kişi yanına yaklaştı.
Motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan zanlı, tabancayla ateş ederek Baran G'yi vurdu.
Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından Baran G, yanındaki yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan Baran G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, firari iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.