Adana'da Trafik Işıklarında Para İsteyen İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araçların kapılarını açmaya çalışarak sürücülerden para isteyen iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere, 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçundan ceza kesildi.

Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araçların kapısını açmaya çalışarak sürücülerden para isteyen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında araçların camlarını silen, sürücüleri rahatsız eden, kapıları açmaya çalışarak para istedikleri belirlenen kişilerin görüntülerinin sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği şüpheliler D.T. (24) ve M.Y'yi (20) Atakent Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gözaltına aldı.

Zanlılara, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "kişilerin seyahat özgürlüğünü bozmak" suçlarından 2 bin 812'şer lira ceza da uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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