Adana'da Trafik Denetimlerinde 255 Bin TL Ceza Kesildi

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sürücülere yönelik alkol denetimi yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurdu, ehliyet kontrolü yaptı ve sürücülere alkolmetre ile test uyguladı. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 478 sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 12 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 24 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 38 sürücüye 255 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
