Adana'da trafik denetiminde 63 motosiklet sürücüsüne 145 bin 265 lira ceza yazıldı
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, motosiklet kullanıcılarına yönelik cezalar uygulandı. Standart dışı egzoz kullanan, kask takmayan ve sürücü belgesi bulunmayan 63 kişiye toplamda 145 bin 265 lira ceza kesildi.
Adana'da trafik denetiminde 63 motosiklet sürücüsüne 145 bin 265 lira ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik kent genelinde denetim yaptı.
Çalışmada, motosikletinde standart dışı egzoz bulunan, kask kullanmayan ve sürücü belgesi bulunmayan 63 kişiye 145 bin 265 lira ceza uygulandı.
Trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel