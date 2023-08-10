Adana'da trafik denetiminde 63 motosiklet sürücüsüne 145 bin 265 lira ceza yazıldı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, motosiklet kullanıcılarına yönelik cezalar uygulandı. Standart dışı egzoz kullanan, kask takmayan ve sürücü belgesi bulunmayan 63 kişiye toplamda 145 bin 265 lira ceza kesildi.