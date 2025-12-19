Haberler

Adana'da sivil trafik ekipleri ihlalleri tespit etti, 55 sürücüye para cezası kesildi

Adana'da sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 55 sürücüye toplam 83 bin lira ceza uyguladı. Denetimlerde emniyet kemeri takmama, ışık ihlali ve cep telefonuyla konuşma gibi ceza gerekçeleri öne çıktı.

Adana'da sivil trafik polislerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 55 toplu taşıma aracı sürücüsüne 83 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Sivil trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan, cep telefonuyla konuşan ve gereksiz korna çalan toplu taşıma araçlarının sürücülerini belirleyip, plakalarını resmi ekiplere bildirdi.

Kent merkezindeki 5 Ocak Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan 55 sürücüye 83 bin lira ceza uygulandı.

Aşırı yüksek ve rahatsız edici ses çıkarmasıyla bilinen "havalı korna" bulunan bir minibüsün sürücüsü de ekiplerce durduruldu. Sürücüye ceza kesileceği sırada iki yolcu, polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ekipler, havalı korna takılı araçların sürücülerine bu kornaları söktürmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

