Adana'da trafik denetiminde 187 sürücüye ceza kesildi

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan bir aylık trafik denetiminde, gürültü çıkaran egzoz kullanılan araçlara karşı denetim yapıldı. Denetimlerde, standart dışı egzoz ve süspansiyon bulunan 187 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.