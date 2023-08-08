Adana'da trafik denetiminde 187 sürücüye ceza kesildi
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan bir aylık trafik denetiminde, gürültü çıkaran egzoz kullanılan araçlara karşı denetim yapıldı. Denetimlerde, standart dışı egzoz ve süspansiyon bulunan 187 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.
Adana'da polis ekiplerinin bir aylık trafik denetiminde 187 sürücüye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gürültü çıkaran egzoz kullanılan araçlara karşı temmuzda kent genelinde denetim yaptı.
Çalışmada, aracında standart dışı egzoz ve süspansiyon bulunan 187 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel