Adana'da Trafik Denetimi: 43 Sürücüye Ceza

Adana'da trafik kazalarının sık yaşandığı Bülent Angın Bulvarı'nda yapılan denetimlerde, 89 araç kontrol edildi ve kural ihlali yapan 43 sürücüye toplam 122 bin 210 lira ceza kesildi.

Adana'da polis ekipleri, trafik kazalarının arttığı kavşakta denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların yoğunlaştığı merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda uygulama yaptı.

Ekipler, denetim kapsamında 89 aracı kontrol etti.

Kural ihlali yaptığı belirlenen 43 sürücüye 122 bin 210 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
