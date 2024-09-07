Adana'da trafik denetimi: 15 sürücünün ehliyetine el konuldu
Adana'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, çeşitli ihlallerden 225 aracın sürücüsüne 2 milyon 145 bin lira ceza kesildi.
Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda 2 bin 621 aracı durdurarak belgelerini inceledi, alkol testi yaptı.
Denetimlerde alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 225 aracın sürücüsüne 2 milyon 145 bin lira ceza kesti.