Adana'da trafik denetimi: 15 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda 2 bin 621 aracı durdurarak belgelerini inceledi, alkol testi yaptı.

Denetimlerde alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 225 aracın sürücüsüne 2 milyon 145 bin lira ceza kesti.