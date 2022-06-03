Adana'da toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu - Haberler

ADANA'da, Suriye'den toz taşınımı nedeniyle kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar, oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının araç yıkama bölümlerinde kuyruklar oluşturdu.

Suriye'den toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da sabah uyanan vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve araçlarının üzerini çamurla kaplı buldu. Araçlarını temizletmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren oto yıkamacılara ve akaryakıt istasyonlarının yıkama bölümlerine giderek kuyruklar oluşturdu.

Mehmet Tunç ise "Arabamı daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktığımda da çamur içerisindeydi. Suriye'den gelen toz bizi çok uğraştırdı. Evimin de tüm camları, balkonu, her tarafı toz içerisinde" dedi.