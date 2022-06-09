Adana'da torununun darbettiği öne sürülen kişi öldü - Haberler

Adana'da torununun darbettiği öne sürülen kişi öldü Adana'da torunu tarafından darbedildiği öne sürülen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı. Adana'da torunu tarafından darbedildiği öne sürülen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı. Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Birinç, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde yüksekten düştüğü iddiasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Birinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, Birinç'i para vermediği iddiasıyla darbettiği öne sürülen torunu M.B'yi (26) gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Birinç'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. AA / Eren Bozkurt - Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

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