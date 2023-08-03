Adana'da Torbacılara Operasyon: 4 Tutuklama

ADANA'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde Yalçın Ö., Sefer T., Bilal Ş., Mesut T., Cavit G.'nin adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 457,24 gram esrar, 82,58 gram bonzai, 4,29 gram metamfetamin, 7 bin 615 uyuşturucu hap, 48 uyuşturucu etkili hap, 7,60 gram uyuşturucu hap kırıntısı, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Cavit G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.