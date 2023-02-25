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Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

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Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. B.B., kuzeni B.B., E.E.G., A.D., E.D. ve F.S.G., eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise kırmızı reçeteye tabi 26 bin 320 hap, 290 gram bonzai, 35 gram esrar ile 93 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., B.B., E.E.G ve B.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.D. adli kontrol şartı, F.S.G. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Seyhan Güncel Haberler

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