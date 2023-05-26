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Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklu

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Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklu

ADANA - Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde satış yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında şüpheliler Mehmet Salih T., Faruk D., Oğuz Kaan G., Hamza Y. ile Yılmaz T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 679,34 gram metamfetamin ve 103,74 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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