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Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

Güncel Haberler

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Aykut K., Yasin A., Adem A., Soner K. ile Abdurrahman G. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 37 uyuşturucu hap, 8,5 gram metamfetamin, 43 gram eroin, 300 gram esrar, 0,9 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut K., Yasin A. ile Adem A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Soner K. adli kontrol şartı, Abdurrahman G. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Seyhan Güncel Haberler

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