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ADANA'DA TORBACI OPERASYONU, 2 TUTUKLU

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ADANA'da polis, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADANA'da polis, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler ilk olarak şüpheli Emre A'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada ders kitaplarının sayfalarına sarılıp paketlenmiş şekilde 22,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emre A., gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde iki kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durduran ekipler, yaptıkları aramada sigara paketine gizlenmiş 9,45 gram sentetik uyuşturucu buldu. Sürücü Mustafa A. ve yanındaki Mustafa M. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Emre A. ve Mustafa M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Mustafa A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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