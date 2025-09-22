Haberler

Adana'da 'Torbacı'lara Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular arasında esrar, bonzai, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

ADANA'da 'torbacı'lara yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Baskın yapılan evde ele geçirilen esrarın, cam kavanozlara konularak toprağa gömüldüğü görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada; C.Ş. (37) ve kardeşi Y.Ş. (35) ile M.B. (18) ve M.Ç. (19) isimli kadınların kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ova Mahallesi'ndeki bir ev ile C.Ş.'nin bakkal dükkanına operasyon düzenledi. Evin bahçesinde ve bakkal dükkanındaki aramada 450,78 gram esrar, 12,58 gram bonzai, 62 uyuşturucu hap, 0,86 gram kokain, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ile 10 mermi ele geçirildi. Bahçedeki uyuşturucuların cam kavanoza koyularak toprağa gömüldüğü görüldü.

3 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden Y.Ş. ile C.Ş., sorgularında, uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu ancak kullanmak için satın aldıklarını öne sürdü. M.B. ve M.Ç. ise uyuşturucudan haberlerinin olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş., C.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

