Adana'da toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetiminde 85 sürücüye ceza kesildi - Haberler

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Adana'da toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetiminde 85 sürücüye ceza kesildi

Adana'da toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetiminde 85 sürücüye ceza kesildi

Adana'da polis ekipleri, klima çalıştırmayıp kapıları açık şekilde trafikte seyreden 85 toplu taşıma aracının sürücüsüne ceza uyguladı.

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Adana'da polis ekipleri, klima çalıştırmayıp kapıları açık şekilde trafikte seyreden 85 toplu taşıma aracının sürücüsüne ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sıcak havada klimaları çalıştırmadan şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sivil trafik polisleri, bazı toplu taşıma araçlarında klima çalıştırılmadan, yolcu kapısı açık şekilde trafikte seyredildiğini belirledi.

Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında da toplu taşıma araçlarını durdurarak incelemede bulundu.

Bu kapsamda denetlenen 462 toplu taşıma aracından kurallara uymadığı tespit edilen 85'inin sürücüsüne trafik cezası kesildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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