Adana'da Toplu Taşıma Araçlarına Dron Destekli Denetim
Adana'da trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirdikleri denetimde 254 aracı kontrol ederek, 81 sürücüye 115 bin 200 lira ceza uyguladı.
Adana'da trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde denetim yaptı.
Dron destekli denetimlerde toplu taşıma araçları kontrol edildi.
Ekiplerin 254 aracı kontrol ettiği denetimlerde, 81 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 115 bin 200 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel