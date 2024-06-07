Adana'da Tırla Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Pozantı-Niğde kara yolunda Mevlüt Akgün idaresindeki 80 ACG 500 plakalı otomobil karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Akgün ile henüz kimliği öğrenilemeyen yaralıyı itfaiye ekipleri çıkarttı.

Yaptıkları kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralıyı da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.