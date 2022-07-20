Adana'da tırın çarptığı polis hayatını kaybetti Adana'da otoyolda tırın çarptığı istirahatli polis memuru yaşamını yitirdi. Adana'da otoyolda tırın çarptığı istirahatli polis memuru yaşamını yitirdi. Adana- Pozantı Otoyolu'nun güney gişeleri mevkisinde, A.G'nin kullandığı tır, park alanındaki aracına gitmek için yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan istirahatli polis memuru Kemal Eren'e (38) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan Eren'in cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası polis memurunun, görev değişiminin ardından Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Tır sürücüsü A.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. AA / Onur Can Bulat - Güncel Pozantı Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da tırın çarptığı polis hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.