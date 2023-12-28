Üye Girişi
Haberler

Adana'da tırda silah parçaları ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da yapılan operasyonda bir tırda çok sayıda silah parçası bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'da bir tırda çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir tırda silah parçaları taşındığını belirledi.

Tırda yapılan aramalarda, 493 kurma kolu, çok sayıda tetik tertibatı ve 448 iğne mekanizması bulundu.

Ekipler, sürücü Abdurrahman K'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Güvenlik Adana Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title