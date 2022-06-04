Adana'da tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Adana'da tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığını değerlendirdikleri tırı takibe aldı.

Ekipler, tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurup aradı.

Tırdaki 6 valizde 65 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheliler M.Ö. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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