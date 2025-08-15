Adana'da Tırda 6.5 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri, durdurdukları bir tırda gümrük kaçağı 6 milyon 500 bin makaron buldu. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da tırda gümrük kaçağı 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çukurova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
