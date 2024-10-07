Adana'da Tırda 25 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Adana'da bir tırın yedek lastiğinde 25 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Tırın sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Adana'da bir tırın yedek lastiğinde 25 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen bir tırı takibe aldı.
Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin, aracın dorsesindeki yedek lastiğe tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, lastiğin içine gizlenmiş 25 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Bunun üzerine aracın sürücüsü Abdulkerim A, gözaltına alındı.
İfadesinde, yedek lastikte ele geçirilen uyuşturucudan haberinin olmadığını öne süren Abdulkerim A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.