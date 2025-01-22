Adana'da Tırda 100 Kaçak Cep Telefonu ve 300 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Adana'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, bir tırda gizli bölmede 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Adana'da tırda kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında durdurdu.
Tırın dorsesinde gizli bölme oluşturulduğunu belirleyen ekipler, buradaki incelemede kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara buldu.
Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel