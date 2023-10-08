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Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, tıra çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.