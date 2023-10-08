Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, tıra çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bekir Serin, plakası henüz tespit edilemeyen motosikletle merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İnönü Bulvarı'nda bir tırın dorsesine çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bekir Serin'in öldüğünü tespit etti.
Yapılan incelemelerin ardından Serin'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel