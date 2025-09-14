Adana'da Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Haberler

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırda başlayan yangın, alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, tırda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ADP 958 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde alev aldı.

Tırdaki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
