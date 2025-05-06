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Adana'da TIR Üst Geçide Çarptı: Elektrikli Damper Sorunu

Adana'da TIR Üst Geçide Çarptı: Elektrikli Damper Sorunu
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Adana'da seyir halindeki bir TIR, dorse damperinin elektrikli sisteminin kendi kendine kalkması sonucu yaya üst geçidine çarptı. Kazada üst geçidin bir bölümü TIR'ın üzerinde kaldı ve sürücü durumu fark ederek TIR'ı durdurdu.

ADANA'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı. Parçalanan üst geçidin bir bölümünün TIR üzerine kaldığı kazada sürücü Hasan Meral, "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış" dedi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Meral (60) yönetimindeki 42 HM 551 plakalı TIR'ın dorsesi seyir halindeyken açılarak üst geçide çarptı. Parçalanan üst geçidin yarısı, TIR'da takılı kaldı. Kazayı fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarındaki ara sokakta durdurdu.

Kazayı anlatan Meral, "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış. Araçta uyarı sistemi de çalışmadı. Üst geçide çarpınca dorsenin açıldığını fark ettim. Başkalarına zarar vermemek için ara sokağa park ettim" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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