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Adana'da TIR Sürücüsü İhbarla Alarm Yarattı

Adana'da TIR Sürücüsü İhbarla Alarm Yarattı
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Adana-Ankara Otoyolu'nda, süspansiyon körüğü arızalı TIR'ın altında kaldığı düşünülen sürücünün durumu, acil ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gönderilen ekipler, sürücünün aslında tamir yapmaya çalıştığını belirleyerek durumu kontrol altına aldı.

ADANA'da, otoyolda birinin TIR'ın altında sıkıştığını sanan sürücülerin ihbarı, ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün, süspansiyon körüğü arızalanan TIR'ını tamir etmeye çalıştığını belirledi.

Pozantı ilçesi Adana- Ankara Otoyolu'nda, ismi öğrenilemeyen sürücü, süspansiyon körüğünün arızalanması üzerine TIR'ını yolun sağına çekip, durdurdu. Aracın altına giren şoför, körüğü tamir etmeye çalıştı. Bölgeden geçen diğer sürücüler, şoförün aracın altında kaldığını düşünüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, şoförün tamir için TIR'ın altına girdiğini fark etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olumsuz durum olmayınca da ekipler bölgeden ayrıldı. Şoför ise tamirin ardından TIR'a binip, yoluna devam etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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