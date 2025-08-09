Adana'da Tır ile Otomobilin Çarpışma Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri yaralanma olmadığını bildirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
