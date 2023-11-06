ADANA'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AEM 839 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan TIR'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtardıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. TIR şoförü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)