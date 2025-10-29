Haberler

Adana'da TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ceyhan'da meydana gelen kazada, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu sürücü Şahin Öztürk hayatını kaybetti. Olayda otomobil hurdaya dönerken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şahin Öztürk (53), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çiftlikler mevkisinde meydana geldi. Osmaniye yönünde ilerleyen Şahin Öztürk, yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobille, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü Şahin Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Ceyhun ÖZER Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
