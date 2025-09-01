Adana'da Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hafif ticari araç devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 34 URG 21 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel