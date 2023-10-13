Adana'da '2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı' düzenlenecek

Adana'da "2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı", 500'e yakın firmanın katılımıyla 19-22 Ekim'de düzenlenecek.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Tespihçiler Çarşısı'nda fuarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, " Şimdi Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Allah'ı zikretmeye vesile olan taşları dünyanın her tarafından getirip burada bir sanat eserine dönüştürüyorsunuz. Bunu da milletimize sunuyorsunuz. Tabii ki işleriniz iyi olacak" dedi.

Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Fidan, geçen yıl ilki düzenlenen fuarı yaklaşık 145 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Bu yıl düzenlenecek fuarda 300 stant kurulacağını aktaran Fidan, "Fuara 70 ilden ve 30 ülkeden 450-500 firmanın katılması planlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok tespih sever ile firmaları bir araya getirecek fuarımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. - ADANA