Adana'da Ters Yolda Giden Motosiklet Çocuğa Çarptı

1) TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETİN ÇOCUĞA ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇTIĞI KAZA KAMERADA

ADANA'da sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Sürücü kaçarken, hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen, ters yönde ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen küçük yaşlardaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk, başını yere çarptı, sürücü ise hızla kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardıma koştuğu çocuk, ihbarla adrese asevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.