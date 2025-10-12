Haberler

Adana'da Ters Yolda Giden Motosiklet Çocuğa Çarptı

Adana'da Ters Yolda Giden Motosiklet Çocuğa Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ters yönde ilerleyen bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Sürücü kaza yerinden kaçarken, hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'da sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Sürücü kaçarken, hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen, ters yönde ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen küçük yaşlardaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk, başını yere çarptı, sürücü ise hızla kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardıma koştuğu çocuk, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.