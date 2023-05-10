Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü YPG/ Pkk soruşturmasında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 Nisan'da tutuklanan Suriye uyruklu M.E.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.E.O. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık M.E.O'nun, "2014 yılında Suriye'de YPG'ye katıldım. Örgütte ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod adı verildi. Örgütün işgalindeki bölgede 'nöbetçi' sıfatıyla faaliyet yürüttüm. Görevim örgütten kaçanlara engel olmaktı. YPG'den yaptığım görevler karşılığında aylık düzenli para alıyordum. Daha sonra pişman oldum ve örgütten kaçtım." şeklindeki itiraflarına yer verildi.

Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğu ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği iddianamede belirtildi.

M.E.O'nun YPG/PKK içinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüte eleman temin ettiği, hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede tünel kazma ve nöbet tutma faaliyeti yürüttüğü kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.