Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Haberler

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu öne sürülen tutuklu M.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iletişim bilgilerini içeren HTS analiz raporuna göre sanığın "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan zanlılarla yoğun telefon irtibatı sağladığı ve dijital materyallerinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine ilişkin çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

M.Y'nin, PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, sözde yol kontrolü yaptığı ve örgüt üyelerine erzak temin ettiği belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu M.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Cumhuriyet, Terör, Adana, PKK, Güncel, Haberler

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