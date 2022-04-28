Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü Deaş'a üye olma suçundan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Suriyeli F.E. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentte Deaş'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını belirtti.

Savcı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını ve sözde karakollarda nöbet tuttuğunu bildirerek, F.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık F.E, DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir eyleme katılmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün de devamına hükmetti.