Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi - Haberler

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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu M.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık M.H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve el yapımı patlayıcının hazırlanmasına yönelik görüntünün tespit edildiği belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında DEAŞ soruşturması yürütülen Suriyeli tutuklu M.E'den elde edilen harici bellekte, sanığın örgüt üyelerine yönelik motive edici ve eylemleri övücü konuşma kaydının bulunduğu bilgisine de iddianamede yer verildi.

M.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.H, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Suriye, Adana, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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