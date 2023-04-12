Adana'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik Yumurtalık ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca ekipler, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: AA / Güncel