Adana'da Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi

AFRİKA üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının etkilediği kentlerden olan Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaktan bunalan Adanalılar çareyi parklardaki gölgelik alanlara sığınmakta bulurken, bazı çocuklar ise tehlikeye rağmen, sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda vakit geçiren Göksu Kılıç, sıcaktan bunaldıklarını ama çare bulamadıklarını kaydederek, 'Çoğunlukla evde klimalı ortamdayım. Bence hiçbir yer Adana kadar sıcak değil. Sıcaktan dolayı kavgalar arttı. Önümüzdeki günlerde evden çıkmayacağım' dedi. Kılıç'ın arkadaşı Elin Anlı ise yaz mevsimini sevdiğini ve Adana sıcağına alışkın olduğunu belirterek, 'Genellikle evdeyim ben de. Dayanabiliyorum ama alıştım. Ailem yaz günü Adana'da kalmayı tercih etmiyor. Parkta gölgeyi görünce oturduk. Sıcağın etkisinden kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat pek mümkün görünmüyor' diye konuştu. Ankara'dan yakınını ziyaret için Adana'ya geldiğini anlatan Mete Ercihan ise 'Burada hava yanıyor. Kan ter içerisinde kalıyorum. Üstüm başım sırılsıklam oluyor. Adana'ya geldiğime pişman oldum. Kendimi klimalı mağazalara atıp duruyorum. Adanalılar sıcağa alışmışlar ama ben alışamadım' dedi.