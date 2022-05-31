Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - Haberler

ADANA'da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Mayıs ayının son gününde Adana'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık arttı. Adanalılar park ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda eğlendi. Gençler, çimenlere oturup sohbet ederek vakit geçirdi.

Ağaç gölgesinde oturan öğrenci Nisa Çülhan (18) ise sıcaklardan bunaldığını vurgulayarak, "Bir yerden bir yere giderken yolda klimalı marketlere girip serinlemeye çalışıyorum. Burada yaşamayanlar bu sıcağı anlayamaz. Ağustos ayı nasıl olacak düşünemiyorum" dedi.