Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Havaların aniden ısınmasıyla birlikte Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Havaların aniden ısınmasıyla birlikte Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 37 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 43 dereceyi gösterdi.

Öğle saatlerinde yüzde 25 olan nem oranının, gece ise yüzde 91'e yükseleceği bildirildi. Hissedilen sıcaklığın 43 dereceyi aştığı Adana'da bu sebeple kent merkezi boşaldı.

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde ve Atatürk Parkı'nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü. Bu sebeple kent merkezi adeta hayalet şehri andırdı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinde güneşten korundu.

Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Hasan Baytan, 2 gün sonra yaylaya gideceği için dışarı çıktığını söyledi. Baytan, "Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum. Herkese tavsiyem emekli olmadan önce yayla evi alsınlar. Adana'da oturanlar yayla evi mutlaka alsınlar. Ben 1978 yılında yayla evi aldım ve rahatım. 2 gün sonra gideceğiz ve alışveriş için çıktım" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay /İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneş, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title