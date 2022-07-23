ADANA'DA TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖSTERDİ; VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ - Haberler

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ADANA'DA TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖSTERDİ; VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da termometreler 42 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalanlar parklardaki ağaç gölgelerinde serinledi.

ADANA'da termometreler 42 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalanlar parklardaki ağaç gölgelerinde serinledi. Adana'da yaz başından itibaren bunaltıcı sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara akın ederek aileleriyle birlikte ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise başlarını suyun altında tutarak sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı. Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.

'PARK BİZİM YAYLAMIZ'

Arkadaşlarıyla parktaki banklarda oturup sohbet ederek vakit geçirdiğini söyleyen emekli Mehmet Abdullah Öztürk (68), Adana'nın geçmişten bu yana sıcağıyla meşhur olduğunu belirtti. 20 yıl önce daha sıcak günlere şahitlik ettiğini kaydeden Öztürk, 'O zamanlar yola yumurta kırsan pişiyordu. Tabi hala çok sıcak. Bizim gibi yaşlıların dikkat etmesi lazım çünkü beyin kanaması geçirebiliriz. Onun için ben her sabah 10'da Atatürk Parkı'na gelir akşam da giderim. Park bizim yaylamız oldu dedi. İran'da Adana'ya 4 yıl önce geldiklerini dile getiren Katayoun Mirabi ise sıcaktan bunaldığını işi olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmediklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Güncel Haberler

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