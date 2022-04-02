Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi - Haberler

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Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

ADANA'da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterirken, parklar ve yeşil alanlar, sıcak havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

ADANA'da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterirken, parklar ve yeşil alanlar, sıcak havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri de park ve bahçelere akın etti. Parklarda ağaçların gölgesinde dinlenenler, sıcak havayı değerlendirmek istediklerini söyledi. Aileler, yeşil alanlarda çocuklarıyla birlikte vakit geçirip, piknik yaptı.


Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana, Güncel, Haberler

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